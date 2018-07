Verdachte topambtenaar Ait-Taleb in buitenland

Ⓒ DIJKSTRA BV

AMSTERDAM - De voormalige Amsterdamse topambtenaar Saadia Ait-Taleb (35) is naar het buitenland vertrokken na de beschuldigingen van mogelijke belangenverstrengeling en het vervalsen van facturen. Dat zei haar advocaat Richard Korver tijdens een regiezitting bij de rechtbank in Amsterdam. Waar ze naartoe is verhuisd, wilde hij niet zeggen. „Ze komt hier niet meer aan de bak.”