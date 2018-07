Per ongeluk kip in vegetarische salade AH

ZAANDAM - Albert Heijn haalt de ’AH Gele couscous falafel’ met de houdbaarheidsdatum van 20-07-2018 terug uit zijn winkels. Er zit per ongeluk kip en selderij in, waardoor er ook allergenen in zijn beland. Klanten met een sulfiet- of selderijallergie moeten deze niet binnenkrijgen.