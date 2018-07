PvdA wil Kamer terug van reces om uitspraken Blok

PvdA-Kamerlid Ploumen vindt dat een debat over het voorval niet tot na de zomervakantie kan wachten. Ze vraagt haar politieke collega’s van de commissie Buitenlandse Zaken om het zo snel mogelijk in te plannen. De sociaaldemocrate vindt de uitleg die Blok heeft gegeven over zijn uitlatingen ’volstrekt onvoldoende’.

Bekijk ook: Blok betreurt dat hij aanstoot gaf

Minister Blok reageerde woensdag op uitspraken die hij vorige week dinsdag tijdens een besloten bijeenkomst deed. Hij ’betreurt’ dat hij aanstoot heeft gegeven met zijn opmerkingen.

Mislukte staat

Tijdens de besloten bijeenkomst zei de VVD-bewindsman dat hij geen vreedzame samenlevingen kent die multi-etnisch of multicultureel zijn. Volgens Blok zou het genetisch bepaald zijn dat verschillende groepen niet met elkaar kunnen samenleven. Ook noemde hij Suriname een ’failed state’ en zei hij niet te geloven dat Oost-Europese lidstaten van de EU akkoord zullen gaan met de herverdeling van vluchtelingen, omdat gekleurde mensen daar letterlijk in elkaar geslagen worden.

PVV-leider Wilders noemt minister Blok juist een ’slapjanus’ nu de VVD’er te kennen heeft gegeven dat hij de aanstoot betreurt.