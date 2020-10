Trump krijgt experimentele behandeling met synthetische antilichamen

Trump zou ’milde klachten’ hebben, zo meldde het Witte Huis vrijdag. Hij behoort met zijn 74 jaar wel tot de risicogroepen.

Bekijk ook: Witte Huis bevestigt milde symptomen bij besmette Trump

De experimentele behandeling zou bestaan uit het toedienen van synthetische antilichamen. Die wordt als veelbelovend beschouwd, aldus een van de betrokken specialisten. Ook neemt Trump zink, vitamine D, famotidine - een middel tegen brandend maagzuur - melatonine en ’een dagelijkse aspirine’, aldus het Witte Huis in een officieel persbericht.

Trump blijft ’vermoeid maar in goede staat’. „Hij wordt bekeken door een team van experts en samen maken we aanbevelingen over volgende stappen”, ook voor zijn vrouw Melania, wordt gemeld.

Over Melania Trump wordt nog gemeld dat ze ’het goed maakt met alleen een licht hoestje en hoofdpijn’.

Medicijnen Trump

De synthetische antilichamen worden geproduceerd door het bedrijf Regeneron en zijn momenteel nog in onderzoek, onder meer in de Fase 3. Drie dagen geleden werden de voorlopige resultaten daarvan gedeeld. President dr. George Yancopoulos van het bedrijf was ’ongelofelijk dankbaar’ met de resultaten. Het middel is nog niet goedgekeurd door de FDA. Die stappen moeten nog genomen worden. Zodra dat lukt, dan zal Regeneron het middel vermarkten in de VS en de farmaceutische gigant Roche in de rest van de wereld.

Donald Trump neemt dus op dit moment, volgens zijn officiële woordvoerders, geen hydroxychloroquine in, het middel dat hij eerder preventief slikte en waarover veel verschillende meningen bestaan in de medische wereld.