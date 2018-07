Politie Rio onderhandelt met ’billendokter’ na fatale operatie

Hij zou bereid zijn zich over te geven, meldden plaatselijke media in Rio de Janeiro. De ’chirurg’ Denis César Barros Furtado is in Braziliaanse media een bekende persoonlijkheid en wordt Dr. Bumbum (Billendokter) genoemd.

Hij heeft als ’billendokter’ honderdduizenden volgelingen op internet. Hij werkt al jaren als plastisch chirurg, maar dat is hij volgens de Vereniging van Plastische Chirurgen niet. Hij is spoorloos sinds hij de de 46-jarige Lilian Calixto zondag naar een ziekenhuis bracht in een welgestelde voorstad van Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, waar ze korte tijd later overleed.

Ze was in zijn appartement tijdens de bilvergroting onwel geworden. Volgens de chirurgenvereniging kan je dergelijke ingrepen niet bij je thuis in een appartement doen. Over de doodsoorzaak van Calixto is niets bekendgemaakt. Zij had een reis van 1500 kilometer gemaakt om bij de 45-jarige Dr. Bumbum een korte ingreep te ondergaan om haar billen te vergroten.