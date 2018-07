Wáárom? Gemeente strooit zout op snikhete dag

„Je staat wel even raar te kijken”, schrijft Rita Boer Rookhuiszen-de Joode, zelf raadslid in de stad, op sociale media. Ze prijst ook de uitleg van de gemeente, die vertelt dat de opmerkelijke actie bedoeld is om zacht asfalt tegen te gaan.

„De slijtlaag van het asfalt wordt week. Auto’s die eroverheen rijden, nemen deeltjes mee aan hun banden waardoor de toplaag van de weg én het rubber beschadigt”, vertelt gemeentemedewerker Co van Leeuwen tegen het AD. „De smurrie komt bovendien terecht op andere stukken weg. Dat is gevaarlijk en kan ook schade veroorzaken.”

Door het zout blijft de toplaag beter aan elkaar plakken. De strooiwagens strooien alleen op plekken waar schade is geconstateerd, en zullen ook morgen en volgende week de weg op gaan. „Het zout lijkt een goede remedie”, aldus Van Leeuwen.

Inmiddels zou ook de gemeente Súdwest-Fryslân overwegen om te strooien.