Internationaal slaan we een pleefiguur

Nota bene een bewindsman die gespeend is van elk flintertje flamboyantie zorgt kort na het reces voor reuring in Den Haag - en ver daarbuiten. Er zou geen multi-etnische en multiculturele samenleving bestaan waar vrede heerst, Suriname is een mislukte staat en gekleurde vluchtelingen moet je niet naar Oost-Europa sturen, want in Praag en Warschau worden ze op straat in elkaar gehengst. Aan het woord is de doorgaans muisgrauwe minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. Ineens speelde hij op een besloten bijeenkomst de rechtse rabauw van de VVD.