’Gifaanvallers in beeld’

Dit melden diverse Britse media op basis van anonieme bronnen binnen het onderzoek. Zowel de politie als het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken weigert op de berichten te reageren. Volgens Ben Wallace, staatssecretaris van Veiligheid, zijn de media echter ’slecht geïnformeerd’ en is er sprake van wilde speculatie. Alexander Yakovenko, de normaal gesproken zeer uitgesproken Russische ambassadeur in Londen, weigert te reageren voordat er een officiële verklaring is van politie of diplomatieke kringen.

De Britse regering heeft Rusland verantwoordelijk gehouden voor de aanslag met het zenuwgas novitsjok op de in Engeland levende Russische dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter Joelia. De twee overleefden de aanslag begin maart, maar lagen wekenlang in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Parfum

Eind vorige maand werden opnieuw twee inwoners van Salisbury en omgeving besmet met het zenuwgas. Naar nu blijkt dacht Dawn Sturgess dat ze een flesje parfum gevonden had, waarschijnlijk in een park in Salisbury. Volgens haar partner Charlie Rowley had ze de ’parfum’ op haar pols gespoten. Ze kwam daardoor in aanraking met een hoeveelheid novitsjok die naar schatting tien keer zo groot was als de Skripals. Ze overleed anderhalve week geleden aan de gevolgen. Rowley ligt nog altijd ernstig ziek in het ziekenhuis.

De twee niet bij naam genoemde Russen die verdacht worden van de aanslag zijn getraceerd door het vergelijken van openbare camera’s (CCTV) en onder andere vluchtgegevens. Ze namen op de zaterdag na de aanslag het vliegtuig naar Moskou.

"Het pakketje is bezorgd"

De Britse geheime dienst is in het bezit van een boodschap waarin de twee melden na een geslaagde actie op de weg terug naar Rusland te zijn. De gecodeerde boodschap zou onder meer de zinnen ’Het pakketje is bezorgd’ en ’Succesvolle uitweg gevonden’ bevatten.

De video-informatie is volgens ’een bron’ gebaseerd op de gegevens die verkregen zijn in het park Queen Elizabeth Gardens in Salisbury. Dit betekent mogelijk dat de zoektocht naar de plegers van de gifaanslag op de Skripals pas succesvol werd nadat Sturgess en Rowley in aanraking kwamen met het zenuwgas.

Vuilnisbakken

Intussen gaat de zoektocht in het Queen Elizabeth Garden Park in Salisbury voort. Volgens de politie zijn vierhonderd verschillende items geregistreerd die nader worden onderzocht. Alle vuilnisbakken zijn vervangen. De politie tast nog in het duister hoe het mogelijk is dat het verdachte parfumflesje bijna vier maanden ongemerkt in het park heeft gelegen. Het onderzoek zal nog maanden duren.

De directe lijn naar het Kremlin ligt extra gevoelig sinds Donald Trump weigerde het onderwerp van de gifaanslag te bespreken tijdens zijn ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin eerder deze week in Helsinki. Premier Theresa May had hem hierom verzocht, maar weigerde op woensdag in het Lagerhuis kritiek te uiten op Trump.