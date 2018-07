’Rusland zal zich weer mengen in verkiezingen’

Nielsen zei verder dat ze „er geen twijfel over heeft dat Moskou zich bemoeide met Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.” President Trump was daarover minder stellig en zei woensdag dat de Russen zich niet met de binnenlandse politiek hadden bemoeid. Kort daarna ontkrachtte het Witte Huis die uitspraken van Trump weer. Hij zou volgens een woordvoerster „verkeerd zijn begrepen.”

Op de top zelf weigerde Trump Poetin de schuld te geven van inmenging en zei hij dat het „andere mensen” konden zijn. Een dag later gaf hij Rusland dan toch weer de schuld.