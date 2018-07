Vier dagen werken, vijf betaald krijgen: iedereen blij!

De 240 werknemers van de vermogensbeheerder Perpetual Guardian brachten meer tijd door met familie, konden wat meer sporten, koken en lekker tuinieren. Het onderzoek werd gedaan in maart en april dit jaar, schrijft The New York Times.

Volgens een professor die betrokken was bij het experiment gaven de medewerkers aan veel meer energie te hebben op werk. „De managers zeiden dat het personeel creatiever werd, vaker op tijd kwam en minder vaak eerder naar huis ging.”

Vergaderen

En ook belangrijk voor het bedrijf: de werknemers deden het werk dat ze normaal gesproken in vijf dagen deden. Ze kregen dit voor elkaar door niet langer urenlang te vergaderen en ook de privé-gesprekken in te korten. „Ze ontdekten waar ze tijd mee verspilden en begonnen slimmer te werken, niet harder”, aldus de professor.

Ook de werkgever is dus helemaal tevreden. Het bedrijf overweegt de 4-daagse werkweek definitief in te stellen.