Vrouw bevalt van zoontje op snelweg A2

De zwangere vrouw kreeg op de snelweg weeën en beviel niet veel later van een baby. Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Tom van Limpt

MAASTRICHT - De politie heeft zondagmiddag geassisteerd bij een bevalling die op de A2 in Limburg begonnen was. De vrouw begon met de bevalling terwijl haar auto stilstond op de vluchtstrook van de A2. De gealarmeerde politie was binnen vijf minuten ter plaatse en reed de auto naar een parkeerplaats bij een nabijgelegen hotel. Daar werd niet veel later een gezond jongetje geboren, maakte de politie zondagavond bekend.