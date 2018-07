Mysterieuze ’verdwijning’ van kritische noot over MH17 wekt argwaan

Aanleiding voor de onrust is berichtgeving door het Amerikaanse tijdschrift Foreign Policy waaruit blijkt dat de Amerikaanse regering een kritische verklaring van diplomaten heeft tegengehouden waarin Rusland wordt veroordeeld voor z’n rol bij het neerhalen van MH17. Rusland wordt in de veroordeling opgeroepen te stoppen met z’n ’wrede’ campagne van desinformatie. Waarom de verklaring niet werd uitgegeven, is onduidelijk. De terugtrekking van de verklaring kwam vlak voordat president Trump in Helsinki toenadering zocht tot zijn Russische ambtgenoot Poetin.

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU vragen minister Blok (Buitenlandse Zaken) in Kamervragen om opheldering. Ze willen weten of hij signalen heeft dat de VS minder kritisch is op de Russische rol bij MH17. Zonder Amerikaanse druk op Moskou en medewerking aan de bewijsvoering, wordt vervolging van de daders wel erg lastig. Ook de PvdA wil bevestiging van het kabinet dat de positie van de VS onveranderd is.

Blok niet in paniek

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken liet tijdens een persconferentie weten dat het Amerikaanse standpunt rond MH17 onveranderd is. „De Amerikaanse regering zegt al heel lang dat Rusland zonder twijfel verantwoordelijk is voor het neerhalen van MH17.” Ze verwijst daarbij naar drie stevige statements in de afgelopen drie maanden. „Ons standpunt op de Russische schuld hierbij is niet veranderd”, zo vatte de woordvoerder samen.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken voelt zich daardoor gesteund. Een woordvoerder van Blok verwijst eveneens naar de G7-bijeenkomst van maandag, waar ook Pompeo zich schaarde achter een veroordeling van de aanslag en medewerking werd toegezegd aan het strafrechtelijk onderzoek.

Oekraïne

Intussen blijft Rusland kritiek leveren op het onderzoek naar het neerhalen van MH17. Gisteren noemde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken het ’schandalig’ dat Nederland de Oekraïense autoriteiten niet verantwoordelijk houdt voor het feit dat het luchtruim boven het oosten van Oekraïne niet was gesloten, ondanks de vijandigheden op de grond.