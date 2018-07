Geen coulance voor naar finish gedragen vrouw in Vierdaagse

„Mijn knie... Ik heb al drie blessures gehad vandaag. Mensen langs de kant hebben me erdoorheen geholpen, me naar boven getrokken, mijn man kwam me tegemoet lopen”, vertelt de vrouw, in tranen, aan Omroep Gelderland. „En dan kom je hier, ben je net te laat.”

’s Ochtends wist ze al dat het zwaar zou worden, en later zou blijken dat de knie opspeelde. „Ik dacht: ik stap er niet uit, ik wilde door. Nu denk ik bij mezelf: was ik vanochtend maar gestopt”, aldus de vrouw.

Ze staat overigens niet alleen: meer dan 1200 mensen moesten vandaag opgeven. Dat is fors meer dan gebruikelijk is op de derde dag. In voorgaande jaren waren er tussen de 900 en 1000 uitvallers.

Een van de mannen die haar verder hielp – een ’kanjer’ volgens de vrouw – ondersteunt vaker wandelaars die het moeilijk hebben. „Je kijkt elke dag of je nog iemand kan helpen. Maar vandaag lukte het net niet. Dat is gewoon k*t.”

