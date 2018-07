Man verwijdert penis omdat die zijn tattoos verpest

Dat melden internationale media. De penis, teelballen en penis waren niet zwart gemaakt, terwijl de rest van zijn lichaam dat wel was. De genitaliën ’verstoorden de esthetiek van het lichaam’, vond Adam Curlykale (32). Hij raakte verslaafd aan tattoos nadat hij gediagnosticeerd werd met kanker.

Curlykale overwon de ziekte, maar had tijdens zijn herstel te kampen met een verzwakt immuunsysteem. Hij voelde zich ook depressief om zijn bleke huid en begon met tatoeages te experimenteren. Later vertelden dokters hem nog dat hij aan albinisme leed, zo schrijft de Daily Mail, waarna hij steeds verder ging met de ’body painting’.

“Ik heb altijd geweten dat ik anders was dan de rest van de samenleving”, vertelt Curlykale. “Zo is mijn favoriete kleur altijd grijs geweest, in verschillende tinten. Dat is de reden waarom mijn huidskleur nu grafiet is.”

Curlykale heeft de operatie laten uitvoeren in een ziekenhuis in het Mexicaanse Guadalajara. Daarna plaatste hij foto’s op Instagram, die hierboven geplaatst zijn, evenals een gedetailleerde foto van zijn kruis.

Op onderstaande foto is te zien hoe de Rus uit Kaliningrad eruit zag vóór zijn verslaving.