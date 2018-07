’Microsoft heeft hackpoging Amerikaanse politici verijdeld’

Wie de kandidaten waren is niet bekendgemaakt, maar het gaat volgens Microsoft om „personen die belangrijk genoeg zijn om te bespioneren en om via hen de verkiezingen in november van dit jaar te beïnvloeden.” Dat zei Tom Burt, die bij zijn werkgever verantwoordelijk is voor internetbeveiliging, tijdens een congres over cybersecurity in het Amerikaanse Aspen.

Burt zei verder dat de hackers in 2016 dezelfde tactiek gebruikten tijdens de Democratische Conventie van 2016 in Philadelphia, waar het bedrijf de internetbeveiliging deed.

Een directielid van Facebook zei op dezelfde conferentie dat in april van dit jaar het bedrijf een paar honderd pagina’s heeft verwijderd van een Russische organisatie, die door speciaal aanklager Robert Mueller is aangeklaagd wegens inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen in 2016.