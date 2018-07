Campagne Marokko tegen bikini: ’Wees een man’

Dat schrijft de NOS. Op de Marokkaanse stranden vieren vrouwen op verschillende manieren de zon: sommigen in bikini, anderen in lange broek en met een hoofddoek. Op het familiestrand zijn er vooral bedekte vrouwen, op andere stranden zijn er jongeren die drankjes drinken in bikini.

De Marokkaanse vrouwen zijn verdeeld. ’Natuurlijk kun je een bikini aan’, zegt een man op een strand in Rabat. ’De islam zegt dat je je kleren alleen uittrekt voor je eigen man, niet voor anderen’, spreekt een meisje hem tegen. ’De vrouw is van de man’, stemt een man daarmee in.

De twee werelden in beeld: een volledig bedekte vrouw en een vrouw in bikini op het strand Oued Charrat, vlakbij Rabat. Ⓒ AFP

Een op de islam geïnspireerde Facebookpagina heeft nu een campagne gelanceerd met de hashtag #WeesEenMan. Die oproep is het gesprek van de dag. Wat er achter zit, en wie er achter zitten, is nog een mysterie.

Conservatief

Volgens een critica worden steeds meer Marokkaanse jongeren conservatiever, wint het salafisme aan invloed en vragen mannen, dankzij dergelijke campagnes, bijvoorbeeld hun zus om zonder bikini op straat te gaan.

Veel vrouwen voelen zich genoodzaakt dat advies op te volgen, aldus psychologe Betty Lachgar. „Ze worden bang of gewoon moe van het gevecht en bedekken zich meer.”