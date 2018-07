Slaande ruzie: telg miljardairsfamilie Bronfman wil onze mediwiet

Op dit moment heeft het Groningse bedrijf Bedrocan de exclusieve rechten om cannabis voor medisch gebruik te mogen telen. Achter het bedrijf schuilt een schatrijke investeerder: Benjamin Bronfman, zoon van Warner Music-miljardair Edgar Bronfman.

Het contract loopt echter ten einde en internationale concurrenten cirkelen inmiddels als aasgieren boven ons land om de buit weg te kapen.

Lees hier het hele verhaal: Schatrijke Amerikaan investeert in onze mediwiet

Achter de schermen is een juridisch steekspel bezig over de aanbesteding, blijkt uit vragen die andere gegadigden over het wietcontract hebben kunnen stellen. Zij vinden dat de aanbesteding is ’toegeschreven naar een overduidelijke winnaar’, namelijk het zittende bedrijf Bedrocan. Volgens de concurrentie – vooral Canadezen hebben er oren naar – schendt de procedure het aanbestedingsrecht.

Inmiddels is naar aanleiding van de klachten besloten om de aanbesteding helemaal opnieuw te doen. Dat is gedaan door het Bureau Medicinale Cannabis, dat namens de Nederlandse staat de aanbesteding uitschrijft.