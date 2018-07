Nooit meer ’wilt u parfum kopen?’ aan boord (want u koopt toch niet)

Onder meer KLM, Transavia en TUIfly beraden zich. Ook in andere landen staan de zogenaamde belastingvrije producten in de lucht, zoals drank, sigaretten, parfums, sieraden, vakantiespullen en cadeautjes ter discussie. In werkelijkheid zijn ze soms duurder dan op de grond, blijkt uit prijsvergelijkingen.

Corendon is de eerste Nederlandse vakantievlieger die deze zomer de boordverkoop heeft gestopt, behalve snacks en drankjes. ,,Daar is wel veel vraag naar. Taxfree wordt door de consument niet meer gezien als goedkoop. Op Europese vluchten is er geen voordeel”, zegt topman Steven van der Heijden.

Beurs geschrapt

KLM en budgetdochter Transavia zijn druk bezig met het in kaart brengen van alle opties. Koopjes op internet zorgen ervoor dat er minder vraag is in vliegtuigen, ook al door het beperkte assortiment.

,,We heroverwegen de boordverkoop en onderzoeken nieuwe mogelijkheden. Later komt daar duidelijkheid over”, aldus KLM. Om die reden is de beurs ‘Boutique Magnifique’, waar KLM-cabinepersoneel ieder najaar kan kennismaken met alle waar van leveranciers en cateraars, volgens hem in 2018 geschrapt.

Wereld verandert

Woordvoerder Norbert Cappetti van Transavia laat weten dat er kritisch wordt gekeken naar het assortiment aan boord. ,,We leven in een veranderende wereld. De vraag is hoe we onze artikelen in de toekomst het beste kunnen presenteren aan de reiziger. Dat vraagt om een lange-termijnplan, in overleg met KLM. Eind dit jaar hakken we de knoop door.”

Volgens Petra Kok van TUI Nederland verandert er vooralsnog niks. ,,Ook wij volgen de ontwikkelingen op de voet. We houden scherp in de gaten wat onze passagiers willen. Als hun behoefte verandert, passen we ons aanbod aan. Een hippe zonnebril of opblaaskussen op vakantie verkoopt redelijk.”

Winkeliers blij

Voorzitter Benno Leeser van de winkeliersvereniging op Schiphol is niet treurig om de stagnerende verkoop aan boord. ,,Dan komen reizigers eerder bij ons op de luchthaven. We merken deze zomer dat de bestedingen in onze winkels weer in de lift zitten na een paar jaar van lichte daling. Dat komt ook omdat Schiphol de drukte nu beter aan kan. Als mensen lang in rijen staan, willen ze minder shoppen.”

Volgens Leeser experimenteert het winkelcollectief op Schiphol ook met online aanbiedingen. ,,Maar het liefst willen we mensen in onze winkels hebben, want we moeten fors betalen voor die plek.” De luchtvaart schuift op naar internet, vooral omdat wifi in vliegtuigen snel ingeburgerd raakt. ,,Daar liggen nieuwe kansen”, aldus marketingdeskundigen.

’Misleiding’

De Consumentenbond volgt de prijzen op Schiphol met argusogen. Vorig jaar werd een klacht bij de Reclame Code Commissie ingediend. ,,De laagsteprijsgaranties en speciale aanbiedingen neigen naar misleiding. Taxfree is een wassen neus. Webshops zijn voordeliger. Gelukkig heeft de luchthaven de informatie verbeterd. Toch adviseren we reizigers om prijzen goed te vergelijken en geen knollen voor citroenen te kopen op luchthavens en aan boord.”

De gele ‘See-Buy-Fly’ boodschappentasjes op Schiphol staan trouwens ook ter discussie. Volgens een zegsman van de luchthaven moet het plastic ‘taxfree-materiaal’ zo snel mogelijk vervangen worden door milieuvriendelijke alternatieven. ,,Daar praten we over met de winkeliers. Er wordt al geld voor gevraagd om het gebruik terug te dringen.”