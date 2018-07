Terras is rib uit je lijf, Amsterdam €2,27 duurder dan Utrecht

Wie een rondje bestelt van twee kopjes koffie, twee biertjes, twee glazen frisdrank en twee rosé, moet dit jaar gemiddeld €25,10 betalen. Vorig jaar kostte dat nog €24,25. Een stijging van 3,5%. Dat blijkt uit cijfers van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners.

Het bekende rondje komt daardoor steeds meer in gevaar. Want Vertelman en Bosma wijken vaker uit naar hun dakterras. „Dan ben je veel minder kwijt.” De twee verdienen hun drankjes met een bijbaantje. David Maartense, woordvoerder van Van Spronsen, verklaart de piek van Amsterdam door de hoge huur- en vastgoedprijzen. „Die worden doorberekend in de horecaprijzen.” Maar volgens Vertelman is er meer aan de hand. „Terrassen kunnen de prijzen voortdurend blijven verhogen, omdat de toeristen toch wel komen.”

Inflatie

De terrasprijzen stijgen sneller dan de landelijke inflatie, blijkt uit de cijfers. Terwijl de prijs van goederen en diensten in juni 2018 zo’n 1,7% hoger lag dan een jaar eerder, stegen de terrasprijzen afgelopen jaar gemiddeld met 2,5% naar €22,64. Horecaondernemers verhoogden de verkoopprijs van bier bovendien met 3,5%, terwijl de inkoopprijzen van bier gemiddeld maar met 2,5% stegen.

Linda de Roo (45) en Patrick Monde (51) kiezen zorgvuldig hun momenten uit om wat te gaan drinken in Amsterdam. De Roo: „Ik heb bewust een controle in het ziekenhuis in juli gepland, zodat we daarna lekker even buiten op het terras konden zitten. Want het is echt duur. In Egypte betaal je omgerekend €3,50 voor drie cocktails. Hier krijg je er amper eentje voor.”

De toeristen maken zich niet druk. „Als je naar Amsterdam gaat, weet je dat je flink moet betalen”, zegt Wouter uit Amersfoort. Kroegtijgers kunnen daarom beter naar Zwolle gaan. Dat is voor het tweede jaar op rij de goedkoopste terrasstad van Nederland. Een rondje kost daar slechts €21,35. Dat komt vooral door de goedkope rosé van €3,50. „Maar Amsterdam is een bruisende internationale stad en Zwolle niet”, zegt Wouter.

Koopkracht

Toch hebben Amsterdammers niet alleen maar te klagen. Hun terraskoopkracht is namelijk niet het laagste van het land. Met een gemiddeld besteedbaar inkomen van €487 per week kunnen ze 19,4 rondje per week geven.

Groningers en Rotterdammers halen die 19 rondjes niet, met een gemiddelde van 18,7 en 18,9. Hagenaren kunnen gemiddeld 19,2 rondjes uitdelen.