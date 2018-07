Politie arresteert Dr. Bumbum omdat vrouw met nieuwe billen nu dood is

Hij heeft als ’billendokter’ honderdduizenden volgelingen op internet. Furtado werkt al jaren als plastisch chirurg, maar dat is hij volgens de Vereniging van Plastische Chirurgen in werkelijkheid helemaal niet.

Furtado was spoorloos sinds hij de de 46-jarige Lilian Calixto zondag naar een ziekenhuis bracht in een welgestelde voorstad van Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, waar ze korte tijd later overleed.

Ze was in zijn appartement tijdens de bilvergroting onwel geworden. Volgens de chirurgenvereniging kan je dergelijke ingrepen niet bij je thuis in een appartement doen. Over de doodsoorzaak van Calixto is niets bekendgemaakt. Zij had een reis van 1500 kilometer gemaakt om bij de 45-jarige Dr. Bumbum een korte ingreep te ondergaan om haar billen te vergroten.

De politie arresteerde de billendokter en zijn moeder donderdag in een advocatenkantoor. Zij is wel een dokter, maar haar licentie om in Rio de Janeiro te werken was ingetrokken. Ook de vriendin van Furtado is aangehouden, die tevens voor hem werkte als receptioniste. Nog een vierde verdachte is voortvluchtig.

Op zijn Instagramaccount liet de Dr. Bumbum weten dat hij onschuldig is en dat er sprake was van een ongeluk. Volgens hem kreeg Calixto een hartaanval in het ziekenhuis. Ook zei hij dat hij oneerlijk wordt behandeld.