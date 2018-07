Zomervakantie voor scholieren in heel het land

Jaaaaa! Vakantie! In heel Nederland zijn de basisscholieren na vanmiddag vrij. Ⓒ Hollandse Hoogte / Caspar Huurdeman Fotografie

DEN HAAG - Als vrijdagmiddag de bel in scholen in regio Noord rinkelt, hebben alle scholieren in Nederland vakantie. In Noord-Holland, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland begint dan de zomervakantie. In het zuiden vieren scholieren al twee weken vakantie en in het midden van het land sinds vorige week vrijdag.