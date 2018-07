Mysterieuze zwarte sarcofaag geopend: het stinkt

Volgens een medewerker van het Egyptische ministerie van Cultuur gaat het om een familiegraf, meldt de BBC. „Helaas waren de mummies erin niet in beste staat en zijn alleen de botten bewaard gebleven.” Experts denken dat de drie misschien soldaten zijn geweest in de tijd van het Oude Egypte. Verder onderzoek moet daar meer duidelijkheid over geven.

De sarcofaag is de grootste die ongeopend is gevonden. Hij is bijna twee meter hoog en drie meter lang. De lijkkist van zwart graniet is meer dan 2000 jaar oud.