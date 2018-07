Meerdere doden door bootongeval op meer in VS

Het ongeluk gebeurde op Table Rock Lake in het zuidwesten van Missouri. Aan boord van het vaartuig, dat ook kan rijden, waren meer dan dertig mensen, onder wie ook kinderen. De lokale veiligheidsdiensten sloegen groot alarm vanwege het ongeluk en duikers zochten naar overlevenden.

De rondvaartboot is van Ride the Ducks, een toeristische organisatie die op meerdere plekken in de Verenigde Staten amfibische tochten verzorgt. Wereldwijd gebeuren vaker fatale ongelukken tijdens zogeheten ’duck tours’.