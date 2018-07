Moskou start campagne voor vrijlating Russin

MOSKOU - De Russische regering is een internetcampagne begonnen voor de vrijlating van Maria Boetina, die in de VS is aangehouden op verdenking van spionage. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zijn profielfoto op Twitter veranderd met een foto van de Russin met de tekst #FreeMariaButina. Volgens Moskou is haar arrestatie politiek gemotiveerd.