Afval scheiden op station blijkt farce

De ambitie is er wel: in 2015 tekende het bedrijf voor de doelstelling in de ‘Green Deal’ met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Maar het benodigde materiaal, zoals een combinatiecontainer waar reizigersafval gescheiden in kan worden opgehaald, is er niet. Dat schrijft Trouw.

Het openbaarvervoerbedrijf wil afval scheiden makkelijk maken voor de reiziger. Daarom zijn op elf grote stations tweekleurige afvalbakken met verschillende compartimenten geplaatst, waarin papier en restafval apart worden ingezameld. Blauw voor papier, grijs voor restafval: zoals de reiziger het thuis al gewend is, stelden de NS vorig jaar in Trouw.

Maar de reiziger wordt ‘gefopt’: een groot deel van het afval wordt niet gescheiden opgehaald door schoonmakers. Niet omdat de NS dat niet willen, maar omdat het ophalen van gescheiden afval te veel kost en in de praktijk niet altijd werkt.