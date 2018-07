Nijmegen onbereikbaar door intocht Vierdaagse

Onze verslaggever Roy Klopper is in Nijmegen om verslag te doen van de laatste Vierdaagsedag. Zijn twitterfeed staat onderaan dit artikel

De Vierdaagse ging dinsdag van start met 44.480 wandelaars. Vrijdag hopen de 41.304 overgebleven lopers hun Vierdaagsekruisje binnen te halen. De laatste wandeldag voert naar Cuijk in Brabant. Via een speciaal aangelegde pontonbrug over de Maas keert het wandellegioen terug naar Nijmegen om de allerlaatste 5 kilometer te lopen over de Sint Annastraat, die voor de gelegenheid Via Gladiola heet.

Vanwege de intocht zijn doorgaande wegen in Nijmegen afgesloten. Het stadscentrum is vanaf 12.00 uur op slot vanwege de feesten. Dat zorgt voor files op de snelwegen A15, A50, A73 en A325 rond Nijmegen. De NS en regionale vervoerders zetten extra treinen en bussen in, die tot in de vroege ochtenduren van zaterdag rijden.