Eigenaar beschoten barbershop: misschien is het afgunst

Dat zegt Giraldo tegenover Omroep Brabant. De eigenaar van de beschoten barbershop woont op zo’n vijf minuten lopen van zijn winkel en werd donderdagnacht rond tien voor twee wakker. „Bam, bam, bam, bam”, hoorde hij. Het geluid leek volgens Giraldo afkomstig van een automatisch wapen, maar hij dacht niet aan zijn eigen zaak.

Dat besef kwam pas later toe hij zijn schoonmoeder sprak en zij vroeg of hij naar zijn winkel wilde komen. „Ik dacht dat het om een inbraak ging”, eenmaal gearriveerd, kwam hij erachter dat zijn zaak doelwit was geweest de schutter die hij die nacht hoorde. „Je schrikt je dood en je staat aan de grond genageld. Dit is echt belachelijk.”

Giraldo is pas sinds afgelopen mei eigenaar van de barbershop. „Ik heb leuke klanten en ik heb met niemand problemen. Ik heb geen vijanden.”

De winkel blijft vrijdag gesloten. Overal ligt glas. Vrijdag hoopt Giraldo alles te kunnen opruimen en herstellen, zodat hij de deuren zaterdag weer kan openen. „Ik laat me niet kisten.”

Giraldo’s Barbershop in Breda is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten. De politie kreeg tussen 02.00 en 03.00 uur meldingen binnen dat in de wijk Haagse Beemden schoten klonken. Agenten kwamen na een zoektocht uit bij barbershop Allure aan de Kesterenlaan, waar kogelinslagen in een ruit en kozijn waren te zien.

Hoewel Giraldo geen idee zegt te hebben uit welke hoek de beschieting komt zegt een woordvoerder van de politie: „Feit is dat panden vaak niet zomaar worden beschoten, maar het kan natuurlijk een lukrake actie zijn.”