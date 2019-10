Live: politie sluit A12 af om bouwprotest

Volgens de politie staat het Malieveld in Den Haag vol. Er kunnen geen bouwvoertuigen meer bij. Deelnemers aan het bouwprotest moeten hun voertuigen parkeren bij het stadion van ADO Den Haag, maar daar is het volgens de politie vooralsnog rustig. Weinig demonstranten lijken ervoor te kiezen vanaf het Cars Jeans-stadion pendelbussen te nemen.

Het overige verkeer wordt door de politie geadviseerd om te rijden en een andere route naar Den Haag te kiezen.

Op het Malieveld heerst optimisme. „De sfeer is gemoedelijk. Er wordt getoeterd naar nieuwe wagens. Mensen zijn blij met de grote opkomst”, vertelt Telegraafverslaggever Martijn Schoolenberg ter plaatse. „Straks komen er nog extra bussen, dan wordt het wel echt propvol. We moeten kijken of het allemaal past.”

De actievoerders willen met hun protest laten zien welk materieel volgens hen stilstaat door milieuregels die problematisch uitpakken voor bedrijven. „De tendens is: in het Torentje worden regels bedacht en de rest is de dupe”, aldus Schoolenberg.

Minister Schouten kwam vandaag in De Telegraaf met een plan om stikstof aan te pakken. Ook de strenge regels rond PFAS, de andere ’vijand’ van de bouwsector, worden waarschijnlijk versoepeld.

Boetes

De politie heeft woensdag tientallen bestuurders van bouwvoertuigen bekeurd die op weg naar het Malieveld in Den Haag opzettelijk het kenteken van hun voertuig hebben afgeplakt.

Ook zijn enkele hongerige bouwers buiten het Malieveld bekeurd.„Zojuist hebben we een groep bouwers aangesproken die op de Benoordehoutseweg hun voertuigen hadden geparkeerd en een BBQ waren begonnen”, meldt de politie. „Dit is niet volgens de gemaakte afspraken. Zij mogen hier wel parkeren maar niet BBQ’en.”

Drukte op wegen

Weggebruikers moeten ’s ochtends rekening houden met vertraging door bouwvoertuigen die onderweg zijn voor het protest op het Malieveld, meldde Rijkswaterstaat woensdagochtend.

