Ministers uitgejouwd op podium op Malieveld: ’Nu, nu, nu!’

„Wij moeten zorgen dat er meer kan: stap voor stap de drempelwaardes omhoog. Het land gaat niet op slot”, sprak Eric Wiebes vastberaden tegenover de bouwsector die zich heeft verenigd tegen onder meer de procedures rond PFAS, waardoor veel projecten stil komen te liggen.

Minister Schouten lanceerde in De Telegraaf woensdagochtend een plan om de woningbouw uit het slob te trekken, en kondigde ook maatregelen aan tegen de verstikkende PFAS-regels. „Die drempelwaarde gaat er heel snel komen”, beloofde ze op het Malieveld, maar die aankondiging kon op weinig enthousiasme rekenen. „Nu, nu, nu!”, scandeerde het publiek.

„Veel beloven, weinig geven”, reageerde iemand in het publiek. „Het duurt te lang. Waarom beslissen ze niet vandaag dat de norm anders is?” Ook de aanmaning om Schouten en Wiebes vrolijk uit te zwaaien, werkte niet. „We sluiten het positief af met een daverend applaus”, werd gevraagd, waarna lechts enkelen klapten, anderen floten. „Jawel, een daverend applaus!”, werd nogmaals geprobeerd, tevergeefs.

„De tendens is: in het Torentje worden regels bedacht en de rest van het land is de dupe”, zegt verslaggever Martijn Schoolenberg die ter plaatse is.

’We zijn het zat’

Op het Malieveld sprak oud-minister Maxime Verhagen, tegenwoordig voorzitter van Bouwend Nederland, de betogers toe. „We zijn het zat dat we geconfronteerd worden met iets dat onthutsend en onbestaanbaar is”, zei hij. Verhagen voegde er aan toe: „Wij willen graag aan het werk. Kabinet, doe er wat aan, nu.” Volgens Klaas Kooiker van actiegroep Grond in Verzet, dat het protest heeft georganiseerd, „zijn de regels op dit moment zo dat wij ons werk niet kunnen doen.”

De demonstranten dragen oranje hesjes. Achter hen stond het Malieveld vol vrachtauto’s, graafmachines, speciewagens, kiepkarren en hijskranen. Die claxonneerden luid aan het begin van het protest. Aan een van de hijskranen hing een omgekeerde Nederlandse vlag, als symbool van protest. De band Bertus Staigerpaip (’Wij zijn de jongens van de bouw’) vermaakte de actievoerders in de aanloop naar het protest.

’Nederland op slot, politiek, trek het vlot’, staat op een spandoek geschreven. Of: „PFAS hier, PFAS daar, de crisis staat klaar.” Een ander vindt dat Den haag „niet moet ouwehoeren, maar moet kiezen voor bouw en boeren.”

