Politie: Malieveld is vol met voertuigen

Sinds gisterenavond loopt het Malieveld vol. Hoewel op het eerste gezicht nog ruimte lijkt te zijn, heeft de politie de weg naar het Malieveld – het einde van de A12, De Zuid-Hollandlaan – afgesloten, omdat er geen bouwmachines en vrachtwagens meer bij passen.

Alle voertuigen die nog onderweg zijn, moeten parkeren bij het Cars Jeans stadion van ADO Den Haag. De demonstranten worden daarna met pendelbussen naar het Malieveld vervoerd.

Daar heerst optimisme. „De sfeer is gemoedelijk. Er wordt getoeterd naar nieuwe wagens. Mensen zijn blij met de grote opkomst”, vertelt Telegraafverslaggever Martijn Schoolenberg ter plaatse. „Straks komen er nog extra bussen, dan wordt het wel echt propvol. We moeten kijken of het allemaal past.”

De actievoerders willen met hun protest laten zien welk materieel volgens hen stilstaat door milieuregels die problematisch uitpakken voor bedrijven. „De tendens is: in het Torentje worden regels bedacht en de rest is de dupe”, aldus Schoolenberg.

Boetes

De politie heeft tientallen bestuurders van bouwvoertuigen bekeurd die op weg naar het Malieveld in Den Haag opzettelijk het kenteken van hun voertuig hebben afgeplakt.

Drukte op wegen

Weggebruikers moeten de komende uren rekening houden met vertraging door bouwvoertuigen die onderweg zijn voor het protest op het Malieveld. Dat meldt Rijkswaterstaat.

