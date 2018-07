Benzinepompen staan droog

Voorzitter Ewout Klok van BETA, de branchevereniging van zelfstandige pomphouders, zegt tegen de NOS: „Ik krijg vanuit het hele land meldingen van lege pompen. Sommigen zitten dagen zonder gewone benzine. Dat is echt vervelend, het kost je omzet.”

Volgens Klok heeft de moeizame bevoorrading twee oorzaken: de aanhoudende droogte en een structureel tekort aan chauffeurs. Vooral dat laatste baart hem zorgen: „Ik denk dat de transporteurs vooral moeten zorgen dat ze meer chauffeurs werven. En dat chauffeurs sneller worden opgeleid voor het speciale vervoer van brandstoffen.”

Vanwege de droogte kunnen binnenvaartschepen in Rotterdam minder zwaar worden beladen en worden depots in het land minder goed bevoorraad. Meer tankwagens moeten daarom de weg op om in Rotterdam brandstof uit het havengebied te halen. Dat duurt langer en met een nijpend tekort aan chauffeurs wordt dit ook een steeds lastiger probleem.

Een woordvoerder van BP erkent dat de problemen al enkele weken bestaan. Er wordt in deze periode traditioneel meer getankt in ons land, vanwege de zomervakanties. Volgens de woordvoerder lopen nu vooral onbemande pompen kans droog te staan. Klok houdt de situatie nauwlettend in de gaten: „Als pompen echt structureel droog komen te staan, dan moeten we actie ondernemen.”