Hittegolfrecord onderweg

Dat meldt Weeronline. Voor een landelijke hittegolf moet het vijf dagen lang 25 graden of warmer zijn, waarvan het minimaal drie dagen tenminste 30 graden is. In De Bilt is het sinds afgelopen zondag al vijf keer op rij warmer dan 25 graden geweest en deze reeks wordt komende dagen niet onderbroken. De officiële hittegolf is dus een feit als het voor de derde keer 30 graden of meer wordt. Naar verwachting lukt dit op zijn vroegst volgende week donderdag.

Flink heet

Vrijdag en in het weekend wordt het 22-25 graden vlak aan zee en 25-30 graden in de rest van het land. In het grootste deel van het land is de hittegolf eigenlijk al begonnen. Vanaf dinsdag wordt het pas echt puffen geblazen. Het wordt flink heet met temperaturen van 30-32 graden.

Noord-Limburg vrijdag al hittegolf?

In Twente, Gelderland, Brabant en Limburg is het sinds 12 juli al onafgebroken 25 graden of warmer. Lokaal kwam het al twee keer boven dan 30 graden. Vrijdag kan het vooral in Noord-Limburg (Arcen) al tot een regionale hittegolf komen. Arcen heeft, als enige locatie in Nederland, op 4 juli ook al een hittegolf genoteerd.