Uniek beeld zeldzame indiaan opgedoken

Het gaat om een man die in 1996 voor het eerst werd ontdekt in de diepe Braziliaanse wouden. Twee jaar later werd hij gefilmd.

Ambtenaren van de staat Rodonia checken af en toe om te kijken of de man nog leeft. Hij is gefilmd terwijl hij papaja en maïs aan het verbouwen was. De ongeveer vijftig jaar oude indiaan woont in een hut gemaakt van bomen.

De man maakte deel uit van een kleine stam die rond 1995 werd uitgemoord door boeren die uit waren op hun land, zo schrijft The Guardian.

Om de indianen te beschermen, heeft de Braziliaanse overheid strenge regels uitgevaardigd. Het is verboden contact met hem te zoeken. Daarom weet ook niemand zijn naam.

Af en toe wordt hij op afstand geobserveerd en soms zelfs een handje geholpen door gereedschap voor hem neer te leggen.

Zo weten we dat hij vaak kuilen graaft om dieren te vangen, waardoor ook zijn bijnaam ’de holenman’ is ontstaan. De indiaan loopt alleen in een lendedoek en leeft van zijn eigen mini-plantage en gejaagd wild. Zijn jachtveld is ongeveer 8000 hectare groot.

Er zouden nog 113 stammen in de Amazone leven die geen contact hebben met de buitenwereld.