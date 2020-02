Wereldrecord vestigen met de virtuele Ronaldo en Ziyech

Steeds meer fans bezoeken de nationale en internationale wedstrijden van eSporters, waar voor de deelnemers ook steeds meer prijzengeld valt te winnen. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - In een arena zitten en uren kijken naar jouw idolen. Doodnormaal, wanneer het sporters of muzikanten betreft. Maar dit weekend hoopt de organisatie van de eDivisie in Amsterdam een nieuw wereldrecord te vestigen door 2000 gamefans te trekken naar – heel oneerbiedig gezegd – een potje FIFA.