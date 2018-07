Gifdamp tergt bewoners ’horrorcomplex’

Na de bouwvak dreigt de ellende opnieuw te beginnen. Het 154 woningen tellende complex in Spangen is een hoofdpijndossier voor Woonstad. Het rijksmonument werd tussen 2010 en 2012 ingrijpend gerenoveerd, maar sindsdien zitten de bewoners elke winter in de vrieskou door een slecht werkende gemeenschappelijke verwarming.

Hoofdpijn en ademhalingsproblemen

Deze zomer is er een nieuw probleem. „Het complex staat door onderhoudswerkzaamheden vol met giftige dampen”, vertelt bewoner Mauk Backx.

Het historische complex krijgt een nieuwe waterafstotende coating. „Met het middel Prevosil, maar dat mag je niet gebruiken als het warmer is dan 25 graden. En ook niet in de volle zon. Daardoor komen teveel giftige dampen vrij’’, weet Backx.

"’Het blijft hangen in het complex’"

„Het is echt al een maand niet te doen”, verzucht hij. „Door de hitte hebben mensen ramen en deuren open. Het blijft hangen in het complex. De klachten wisselen van hoofdpijn tot mensen met ademhalingsproblemen.’’

De bewoners maken zich zorgen om hun gezondheid en het gebrek aan medewerking vanuit Woonstad.

Bouwvak

„Al een maand worden we van het kastje naar de muur gestuurd en gisteren kregen we te horen dat de aannemer voorlopig voor het laatst is geweest. Alleen niet vanwege onze klachten. Het werk stopt door de bouwvak. Midden augustus komen ze weer terug.’’

Woonstad stelt dat de werkzaamheden juist ’direct zijn stilgelegd tot nader orde’ om de gezondheidsrisico’s in kaart te brengen. Het werk wordt pas hervat als zeker is dat het veilig is. „We nemen de problemen juist heel serieus”, stelt een woordvoerder.

Backx ervaart de communicatie als moeilijk.

Vragen aan stadsbestuur

Het verhaal vindt wel gehoor binnen de politiek. VVD-raadslid Pacal Lansink gaat schriftelijke vragen stellen aan het stadsbestuur. ,,Het lijkt mij heel simpel, als je iets niet mag doen volgens de voorschriften moet je dat ook niet doen. Goed onderhoud is nodig maar het moet wel op het juiste moment worden uitgevoerd.’’

Over de winterse problemen had Lansink ook al aan de bel getrokken. Stadsontwikkeling ging daarna aan tafel met Woonstad om in de komende winter een ‘comfortabele woning voor de bewoners te garanderen’.