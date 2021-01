Oproep aan studentenhuizen: hoe ga jij om met de avondklok?

De lockdown en de avondklok zijn extra ingewikkeld in een studentenhuis. De Telegraaf is benieuwd hoe studenten omgaan met de maatregelen. Zijn er afspraken over bezoek? Vertrekken mensen naar hun ouders, of is het juist drukker in de fusieruimte door de avondklok? En hoe steun je elkaar als je er even helemaal genoeg van hebt? Wil je hierover vertellen en wil je op de foto? Mail dan naar [email protected].