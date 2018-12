Grote problemen rond nieuwe Basisregistratie

Plasterk houdt rekening met een vertraging van vijftien maanden en 17 miljoen euro aan extra kosten. Hij heeft voorlopig besloten tot ,,een periode van bezinning''.

Aanleiding is onder meer een advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT). Het BIT vraagt zich af of de risico’s en kosten van de invoering van het BRP-systeem opwegen tegen de verwachte voordelen. Het BIT gaat zelf uit van nog meer vertraging en financiële tegenvallers; namelijk 33 maanden en 50 miljoen euro aan resterende kosten.

Een drietal onafhankelijke deskundigen gaat in de bezinningsperiode kijken hoe en of het verder moet. De uitkomst wordt verwacht in januari. Plasterk laat weten op voorhand geen beslissing uit te sluiten. Tot die tijd worden alleen werkzaamheden uitgevoerd die ongeacht de uiteindelijke uitkomst nut houden.

De modernisering van de Gemeentelijke Basisadministratie was onder meer nodig omdat overheden graag één systeem willen waarin wijzigingen van de persoonsgegevens zoals naam of verblijfplaats direct verwerkt worden en altijd online beschikbaar zijn.

Plasterk laat weten dat de problemen geen gevolgen hebben voor de toegezegde registratie van levenloos geboren kinderen. Dit wordt mogelijk gemaakt bij de eigen gemeente, waardoor de vertraging van de modernisering van de BRP geen invloed heeft.