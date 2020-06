Grapperhaus brengt bezoek aan eigenaar Amsterdams restaurant Hacarmel

De CDA-bewindsman sprak daar met Joodse ondernemers, waaronder de eigenaar van restaurant Hacarmel die onlangs voor de zesde keer mikpunt was van antisemitisch geweld. Een Joodse winkelier vertelde dat ze vanwege de dreiging niet alleen in de winkel durft te werken.

De minister was zichtbaar onder de indruk van de verhalen. „Het treft me heel zwaar dat Joodse jongens krachtige kerels in hele delen van Amsterdam niet meer met een keppeltje over straat gaan. Dit kan toch niet waar zijn in deze stad? Je bent niet honderd procent veilig, als je niet honderd procent kunt uitkomen voor wie je bent. Dan is er iets niet goed en dat trek ik mij aan.”

Ⓒ Anko Stoffels

Het CIDI registeerde in 2019 182 antisemitische voorvallen. Een eenduidige verklaring geven voor anti-Joodse incidenten vindt Grapperhaus ’heel lastig’. „Je moet durven benoemen dat er onder sommige groepen veel intolerantie is, maar heel erg oppassen dat je een bepaalde bevolkingsgroep gaat etiketteren. Dat vind ik helemaal fout.”

Voor de aanval op het koosjere restaurant is een Syrische vluchteling opgepakt. Hij sloeg in 2017 ook al de ramen van de eetgelegenheid aan diggelen. Het weren van antisemitische vluchtelingen, is praktisch niet mogelijk, stelde de minister. „Een asielzoeker die kun je heel moeilijk op al zijn attitudes selecteren. Je moet je aanpassen aan deze samenleving. Dat vind ik belangrijk, daar moeten we ons richten.”