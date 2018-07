Strandbad niet aansprakelijk voor verdrinking

De jongen verdronk in de zomer van 2015 toen hij met twee vriendjes aan het zwemmen was bij het betaalde deel van de Maarsseveense Plassen. Hij had geen zwemdiploma en bleef in het ondiepe gedeelte. Zijn vrienden, die wel konden zwemmen, gingen naar het diepe gedeelte. Toen ze terugkwamen, zagen ze Anouar niet meer. Ze alarmeerden de lifeguard, maar die zei dat ze zelf moesten gaan zoeken. Een paar uur later gingen ze samen met een vrouw opnieuw de vermissing melden, toen werden de hulpdiensten ingeschakeld. Het lichaam van de jongen werd de volgende dag gevonden.

Volgens de ouders is Recreatie Midden-Nederland aansprakelijk omdat er bij het strandbad sprake is van een onveilige situatie omdat er geen afzetting is. Ook zouden de lifeguards verkeerd hebben gehandeld.

De rechtbank is het daar echter niet mee eens. Op het land staan borden, in het water liggen lijnen. De situatie is daardoor niet onveilig. De eerste lifeguard heeft het ’vermissingsprotocol’ gehanteerd en niet het ’verdrinkingsprotocol’. Dat had wel gemoeten, maar volgens de rechtbank is er niet zodanig onzorgvuldig gehandeld dat de organisatie aansprakelijk is.

