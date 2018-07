Moord Zaandam mogelijk wraak aanslag Martha

Het tweetal werd in april dit jaar aangehouden. Justitie vermoedt dat de dertigjarige Gökhan C. en de evenoude Iliass K. respectievelijk als chauffeur en verkenner hebben opgetreden bij de liquidatie van Gillis (ook dertig jaar oud).

Het onderzoek naar de moord viel stil toen de vermoedelijke schutter in september 2014 werd doodgeschoten en het spoor verder doodliep. Dat veranderde toen in april 2016 servers van het Nederlandse bedrijf Ennetcom in Canada in beslag werden genomen en de opsporingsdiensten codes van versleuteld dataverkeer wisten te kraken.