Bruut: man slaat meeuw dood om gepikt patatje

Dat meldden ooggetuigen tegenover verschillende Britse media. Het voorval zou dinsdagavond hebben plaatsgevonden. De plaatselijke politie is naarstig op zoek naar de meeuwenmepper die na zijn daad is weggelopen.

Ongedierte

Een ooggetuige hoorde een vrouw zeggen „waarom deed je dat voor de ogen van mijn kind? Waarop de man zou hebben gezegd. „Het is ongedierte, je moet je kinderen leren over ongedierte.” Naar verluidt waren meerdere kinderen in tranen na het zien van het bizarre voorval.

Meeuw niet meteen dood

Ondanks dat de man de meeuw hard tegen de muur had geslagen, was het beestje niet meteen dood. Er moest een dierenarts aan te pas komen om het dier uit zijn lijden te verlossen.

De politie zoekt naar een man van rond de 60 met wit/grijzend hara. De man droeg een roze korte broek en een geruit overhemd. De politie noemt het voorval „schokkend” en „onaanvaardbaar”. „Het moet een heel naar gezicht zijn geweest voor alle getuigen.”