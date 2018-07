Geld voor bestrijding aids hard gedaald

Ⓒ AFP

AMSTERDAM - De Amerikaanse Aids Healthcare Foundation (AHF) waarschuwt voor het snel teruglopen van de financiële middelen voor de strijd tegen hiv/aids. Volgens de organisatie is het geld dat hier wereldwijd voor beschikbaar is in de afgelopen zes jaar gedaald met 3 miljard dollar (omgerekend 2,6 miljard euro) tot 9 miljard.