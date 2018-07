Nederland en Turkije herstellen diplomatieke banden

De betrekkingen met Turkije stonden zwaar onder druk sinds de regering in maart vorig jaar twee Turkse ministers verbood om in Nederland campagne te voeren voor hun president Recep Tayyip Erdogan. De rel die daardoor ontstond was voor beide landen aanleiding hun ambassadeur terug te roepen.

„Goed dat Turkije en Nederland de bladzijde samen omslaan, en we onze betrekkingen herstellen”, zegt Blok. „Dat is nodig om vrij te spreken over zaken die ons binden, maar ook over onderwerpen waar we van mening verschillen.”

Naast gesprekken op ambtelijk niveau had Blok zelf de afgelopen maanden twee keer een ontmoeting met zijn Turkse collega Mevlüt Çavusoglu, in de marge van NAVO-bijeenkomsten. Dat heeft er mede toe geleid dat de betrekkingen worden genormaliseerd.

In die gesprekken hebben de twee bewindslieden vastgesteld dat ze het oneens blijven over de gebeurtenissen van maart vorig jaar. Maar juist daarom is het volgens Blok belangrijk om een „volwaardige diplomatieke relatie” te hebben.

Blok benadrukt dat er veel belangrijke kwesties spelen tussen Nederland en Turkije. „Denk aan de bestrijding van ISIS, het risico van terugkerende strijders uit Syrië en consulaire kwesties, maar ook onze zorgen over de rechtsstaat en mensenrechtensituatie in Turkije.”

Het uiteindelijke besluit om op korte termijn weer over en weer ambassadeurs af te vaardigen, viel vrijdag tijdens een telefoongesprek tussen de twee ministers. Daarin is ook afgesproken dat Blok nog dit jaar een bezoek brengt aan Turkije.

