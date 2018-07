Relschoppers FC Twente veroordeeld

Onrust op de tribunes tijdens het duel tussen FC Twente en PSV in De Grolsch Veste.

ALMELO - Tien supporters van FC Twente zijn veroordeeld voor hun aandeel in de rellen die tijdens de wedstrijd FC Twente - PSV april vorig jaar uitbraken. De politie deed tijdens de wedstrijd een inval in het supportershome van Vak P in verband met een onderzoek naar drugshandel. Daarop braken er rellen uit in en om het stadion de Grolsch Veste.