Naakte man fietst zonder schaamte over snelweg en is politie te snel af (video)

De man reed rond 9.30 uur in het midden van een vijfbaansweg op de Highway 101 in San Jose, en later zelfs in beide richtingen, zo rapporteerden weggebruikers aan de politie. Hij toonde eenieder zijn derde been, maar zette ook zijn beste beentje voor toen agenten inmiddels ter plaatse waren gekomen.

Omdat de man moeiteloos tussen de baanvakken wisselde, en dus af en toe tegen het verkeer in reed, manoeuvrerend tussen de auto’s, konden agenten hem niet in het vizier krijgen. Soms klom hij over de omheining in het midden van de weg, vermoedt politiewoordvoerder Ross Lee. „We kregen vele telefoontjes, hij was tamelijk lang bezig”, voegt Lee nog toe tegenover lokale media.

Bekijk hieronder de beelden:

Woordvoerder Lee werkt nu negen jaar bij de politie, maar heeft nog nooit zoiets meegemaakt. Wel waren er, vanwege de vele daklozen in de stad, eerder naakte voetgangers op de weg. Ook kiezen geregeld waaghalzen voor de fiets, maar een combinatie van die twee, een naakte fietser, was er nog nooit.

Toch een vreemd gezicht uit het raam. Ⓒ Instagram

Of er een onderzoek loopt, weet Lee niet. „Er waren geen botsingen, geen crashes, niemand is gewond. Ik denk dat het, vooral, op het gevoel van mensen heeft gespeeld, terwijl anderen het grappig hebben gevonden”, aldus Lee.

Voorlopig lijkt de politie het voorval met de mantel der liefde te bedekken. „Maar als het een terugkerend verschijnsel wordt, dan moeten we actief aan handhaving gaan doen.”