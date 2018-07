Justitie sluit onderzoek naar Coöperatie Laatste Wil

In een gesprek met het OM heeft het CLW-bestuur gezegd dat er geen zelfmoordpoeder was besteld en men beloofde de activiteiten daaromtrent te zullen staken.

Het zelfmoordpoeder werd aangeduid als ’middel X’. Het CLW-bestuur wilde niet bekendmaken om welk middel het precies gaat. Nadat het OM de activiteiten van de coöperatie een tijd nauwlettend had gevolgd, begon het een strafrechtelijk onderzoek toen bekend werd dat leden het middel daadwerkelijk zouden gaan bestellen. Justitie deed onderzoek omdat hulp bij zelfdoding strafbaar is, net als het verschaffen van middelen daarvoor.

In de onderzoeksperiode is de CLW volgens het OM niet buiten haar boekje gegaan. Niet is gebleken dat de coöperatie betrokken is geweest bij zelfdodingen met een poeder. Alles wijst erop dat de CLW de strafbare activiteiten heeft stopgezet, aldus het OM.

Jos van Wijk, voorzitter bij Coöperatie Laatste Wil, is „hartstikke blij” met het besluit. „Het verrast ons niet want wij hebben nooit strafbare handelingen verricht.”

De kwestie toont volgens hem wel aan dat er maatschappelijk meer aan de hand is. „Dat blijkt ook uit de steunbetuigingen, de extra donaties en de honderden leden die we erbij hebben gekregen”, zegt de voorzitter. Hij wil opnieuw in gesprek met het ministerie van VWS om te praten over een verantwoorde en veilige verstrekking van het zelfdodingsmiddel.