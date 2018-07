’Ga fataal duikwrak niet in’

,,Het zicht is in het wrak door opdwarrelend sediment beperkt waardoor de ruimtes in het wrak onoverzichtelijk kunnen zijn. Dat is een risico voor duikers’’, stelt Staatsbosbeheer, dat nu samen met andere organisaties kijkt of meer maatregelen nodig zijn.

Kort na het ongeluk, waarbij twee geoefende duikers om het leven kwamen, gaven ook andere duikers tegenover De Telegraaf al aan dat het wrak gevaarlijk is. Le Serpent werd expres tot zinken gebracht, om zo te dienen als een attractie voor duikers. Het oude kolenschip zou op een diepte van ongeveer 10 tot 12 meter moeten komen te liggen, maar in plaats daarvan schoof het door tot een diepte van 23 tot ruim 30 meter diep.

Rob Dekker van Dive Post, waar een van de duikers lid was, gaf na de fatale duik in mei al aan dat het niet veilig was. ,,Ja, met de juiste voorbereiding kan het. Maar ervaren duikers zeggen het wrak te mijden. Het is er donker, stoffig, koud en diep. De gidslijnen eindigen onder plafonds.'' Ook een andere ervaren duikster gaf aan dat zij het wrak liever niet in ging vanwege de onoverzichtelijke situatie. Kenners gaven aan dat er vaker duikers in de problemen kwamen bij het wrak en pleitten voor maatregelen.

De overleden duikers werden gevonden in twee verschillende ruimten aan de achterzijde van het schip. Hun duikspullen waren in orde. Vermoedelijk waren ze hun oriëntatie kwijtgeraakt, bleek uit onderzoek. Hun lichamen werden een dag na hun fatale duik geborgen.