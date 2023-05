Zusje (18) van verdwenen Maddie McCann spreekt voor het eerst over zus

„Het is leuk dat iedereen hier samen is, maar het is een trieste gelegenheid”, aldus Amelie over haar zus Madeleine, ook wel Maddie genoemd. Samen met haar ouders stak Amelie een kaarsje aan tijdens de herdenkingsdienst.

Het is voor het eerst dat er beelden van Amelie zijn gedeeld sinds de verdwijning van Maddie zestien jaar geleden, zo schrijft Dailymail. Sinds de verdwijning van Maddie heeft haar zusje nooit met de media gesproken, ook werd ze niet eerder gefotografeerd.

Vader Gerry, moeder Kate en Amelie (r) tijdens de herdenking Ⓒ ANP

Het zien van Amelie raakt velen, melden diverse Britse media. Het doet beseffen hoe Maddie er nu uit zou kunnen zien.

Tijdens de herdenking neemt ook de lokale priester het woord: „We zijn hier vanavond bij elkaar gekomen om een liefdevol eerbetoon te brengen aan Madeleine. Ook gaan onze gedachten uit naar alle jonge kinderen die tegen hun wil van hun families in werden weggenomen”, aldus de priester. „We moeten elkaar blijven aanmoedigen om hoop te houden”, waarop de aanwezigen leuzen riepen als: „Geef nooit op!”, „Vergeet me niet!” en: „Nog steeds vermist, nog steeds gemist!”

De familie McCann in Rothley in september 2007, een paar maanden na de verdwijning van Maddie Ⓒ ANP / AFP

De familie McCann toen ze nog compleet waren. Vader Gerry en moeder Kate, Madeleine (rechtsonder), Amelie (linksonder) en Sean (rechtsboven) Ⓒ ANP

De hoofdverdachte in de verdwijningszaak van Maddie is de 45-jarige Duitse Christian Brückner. De Duitse politie is er op basis van bepaalde elementen in het onderzoek van overtuigd dat Madeleine McCann verkracht en vermoord werd door Brückner. Die man werd in oktober vorig jaar formeel aangeklaagd voor het seksueel misbruik van vijf kinderen, maar niet in de zaak-McCann: daarvoor ontbreekt het aan hard bewijs. Zo werd het lichaam van het meisje werd nooit gevonden.

Brückner is ook verdachte in andere zedenzaken. Hij is aangeklaagd voor drie verkrachtingen en twee keer seksueel misbruik van kinderen in Portugal tussen eind 2000 en juni 2017, maakte de Duitse justitie bekend. De aanklachten staan los van de zaak-McCann.

Proces afgeblazen

Twee weken geleden werd echter bekend dat het proces over kindermisbruik tegen Brückner is afgeblazen. De rechtbank die hem wilde vervolgen voor kindermisbruik, vond zichzelf niet bevoegd. Omdat Brückners laatste officiële verblijfplaats in Duitsland de stad Braunschweig was, boog de rechtbank daar zich over de zaak. Maar volgens de advocaten van de Duitser leefde hij daarna nog elders in Duitsland, waardoor het proces in Braunschweig niet geldig zou zijn. De rechters in de stad erkennen dat nu zelf ook, melden Duitse media.

Deze beslissing van de rechtbank slaat dus niet op de zaak McCann. Het blijft onduidelijk of er ooit nog een proces volgt over Maddie.

Brückner zit momenteel een straf van zeven jaar uit voor een andere verkrachting in de Portugese plaats waar Maddie verdween.