Man verwondt acht mensen in bus Lübeck

1 / 2 1 / 2 Archieffoto van Duitse politie, ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte

LÜBECK - Update 17.01 uur - Een man heeft acht mensen verwond in een bus in het Noord-Duitse Lübeck. Dat bevestigt de politie, nadat Duitse media eerder over veertien gewonden spraken. De dader, naar verluidt een Iraniër, zou met een keukenmes hebben huisgehouden.