Verkeer ontregeld door branden

Zo was het zicht slecht op de snelweg A67 tussen het Brabantse Hapert en de Belgische grens, vanwege een brand in een natuurgebied (zie foto). Op de A1 bij Markelo had het verkeer ook last van een bermbrand.

Vanwege andere branden konden er geen treinen rijden tussen Ommen en Mariënberg (Overijssel), waar de brandweer met veel wagens ter plaatse was, en tussen Oudenbosch en Roosendaal (Noord-Brabant).

De bermen langs wegen en spoorlijnen zijn kurkdroog. Rijkswaterstaat roept mensen daarom op geen sigarettenpeuken uit de auto te gooien. Die kunnen brand veroorzaken. En de politie waarschuwt voor glas en plastic, want die werken als een soort vergrootglas op droog gras.

Ondertussen heeft Artis vanwege de drogen zijn dieren getrakteerd. Zo krijgen onder meer de wasberen, rode vari’s (halfapen) en stinkdieren bevroren fruit. De jaguars doen zich tegoed aan bevroren vis en chimpansees eten ijs met noten en zaden.